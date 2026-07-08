Официално Мони Николов се присъедини към брат си Алекс в "Лубе" с договор за 3 г.

Италианският волейболен "Лубе" обяви привличането с тригодишен договор на българския национален разпределител Мони Николов (висок 208 см), който идва след сезон в руското първенство с екипа на "Локомотив" (Новосибирск).

19-годишният плеймейкър се присъединява в Чивитанова към брат си Алекс (22 г.), който наскоро преподписа също до лятото на 2029-а

"Това е огромен трансферен удар за „червено-белия" клуб, който си осигурява един от най-ярките и следени таланти в световния волейбол. Изключително млад, но вече главно действащо лице на най-високо ниво и с националния отбор на своята страна (с който спечели сребро на световното първенство през 2025 г.), Симеон Николов е считан за истинска международна звезда - състезател, способен да привлече вниманието и възхищението на фенове, специалисти и клубове от цял свят.

Симеон е брат на Алекс, посрещач на "Лубе", който наскоро затвърди още повече връзката си с клуба, удължавайки своя договор до 2029 г. В „червено-белия" тим двамата братя са готови да сформират тандем с огромен талант, качество и перспектива, обединявайки гениалното дирижиране на играта от единия с мощта и офанзивния талант на другия.

„Щастлив съм и съм развълнуван от това ново приключение. Винаги съм искал да играя в Суперлигата. Мечтата ми не беше просто да дойда в Италия, а да бъда главно действащо лице в голям клуб. Днес този мой стремеж се сбъдва с преминаването ми в "Лубе" - клуб, който винаги се бори докрай за големи цели. Идвам в Чивитанова, за да работя здраво, да побеждавам и да стана най-добрият на моя пост!", сподели Мони

Тригодишното споразумение потвърждава желанието на "Лубе" да инвестира в шампионите на бъдещето, изграждайки солидна основа за предстоящите сезони и осигурявайки си състезател, който още днес е от международна величина и е призван да се утвърди като световен еталон на своята позиция.

Мони прави първите си стъпки в "Левски София" - от юношеските формации до мъжкия отбор. Печели националния шампионат за юноши под 18 години (2022/2023) и е част от състава, който завоюва титлата и Суперкупата на България през сезон 2023/24.

Следвайки стъпките на брат си, Николов се премества в Щатите, където играе за отбора на Long Beach State University. В Америка Мони триумфира в колежанското първенство на NCAA.

Следва трансфер в Новосибирск, където завършва сезона на трето място в първенството и за купата на страната.

Голямото признание с екипа на България идва с вече споменатия сребърен медал от световното първенство през 2025 г. Преди това Симеон вече блести в младежките гарнитури, печелейки балканското първенство до 21 г., сребро от европейското първенство до 21 г. през 2024 г., както и бронзови медали от европейските първенства до 21 г. и до 19 г.", написаха в сайта на италианския клуб.