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ЦСКА извади Делова от картотеката за Лига Европа, вкара Гбамен

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Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамин е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец

ЦСКА извади Лумбард Делова от картотеката за Лига Европа. Въпреки че все още няма официално съобщение това означава, че косоварът напуска клуба в посока турския "Амед", който ще плати откупната му клауза.

На негово място е картотекиран Жан-Филип Гбамен, който взема легендарната петица на Георги Димитров-Джеки. Това обясни Христо Янев още сутринта.

Извън отбора остават Адриан Лапеня, Матиас Фаетон и Кевин Додай, като до дни и Фаетон ще си тръгне. С Лапеня се преговаря за разтрогване, а Додай вероятно пак ще бъде даден под наем.

Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамин е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец

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