ЦСКА извади Делова от картотеката за Лига Европа, вкара Гбамен

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ЦСКА извади Лумбард Делова от картотеката за Лига Европа. Въпреки че все още няма официално съобщение това означава, че косоварът напуска клуба в посока турския "Амед", който ще плати откупната му клауза.

На негово място е картотекиран Жан-Филип Гбамен, който взема легендарната петица на Георги Димитров-Джеки. Това обясни Христо Янев още сутринта.

Извън отбора остават Адриан Лапеня, Матиас Фаетон и Кевин Додай, като до дни и Фаетон ще си тръгне. С Лапеня се преговаря за разтрогване, а Додай вероятно пак ще бъде даден под наем.