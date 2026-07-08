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Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев

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Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев СНИМКА: Столична община

Кметът на София Васил Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев Емил Кръстев с плакет за високи спортни постижения и го поздрави за желанието му да популяризира спорта сред младите хора.

"Спортът, образованието и културата са факторите, които създават успешно общество. Благодаря Ви, че ни давате поводи за гордост, и още повече, че Вашите постижения са добрият пример, който може да вдъхнови всяко дете." каза Терзиев, приветствайки един от най-успешните български състезатели по класически силов трибой (пауърлифтинг), световен шампион за 2025 г. и многократен световен рекордьор в категория до 93 кг. Емил Кръстев, съобщиха от Столична община. 

Наред с представянето на положителните тенденции в развитието на българския силов трибой и дейността на федерацията бяха обсъдени и възможностите за подкрепа на спортните клубове, както и домакинството на международен форум. Бяха разгледани и опции за посещения в различни училища с цел представяне на спорта като възможност за развитие на личността и формиране на редица качества.
На приема присъстваха още г-жа Десислава Желязкова – заместник-кмет в направление „Образование, спорт и младежки дейности" и г-жа Ася Чакърова – секретар на Българската федерация по силов трибой. 

Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община
Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община
Терзиев награди световния шампион по силов трибой Емил Кръстев СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община
СНИМКА: Столична община

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