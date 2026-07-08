Британският французин, победил Григор Димитров, стигна полуфинал на "Уимбъдън"

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Какво означава да не пропускаш шанса си?

Тенисистът, който някак си оцеля и отстрани Григоп Димитров на "Уимбълдън", вече е полуфиналист. Роденият край Париж Артюр Фери от малък живее на две крачка от кортовете, а участва с покана от организаторите.

114-ият в света отнесе 6:4, 7:6 (7:4) 6:0 финалиста от "Ролан Гарос" Флавио Коболи (Ит) и така стана играчът с най-ниско класиране, стигнал до финалната четворка на турнира от "Големият шлем" на Острова, след Горан Иванишевич (Хърв), който спечели титлата през 2001 г. като №125.

Съперник на Фери ще бъде шампионът от "Ролан Гарос" Александър Зверев (Гер), отстранил 6:4, 6:4, 6:2 Тейлър Фриц (САЩ).