ФИФА отказа да опрости жълтия картон на французина Олисе за разлика от червения на Балогун

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ФИФА отхвърли жалбата на френския национален отбор за отмяна на жълтия картон, получен от Майкъл Олисе при победата с 1:0 над Парагвай на 1/8-финалите на световното.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви това на пресконференция.

„Нищо не се е променило по отношение на жълтия картон. Получихме уведомление от ФИФА тази сутрин", каза треньорът.

24-годишният Олисе може да пропусне евентуален мач на 1/2-финалите, ако получи още един жълт картон срещу Мароко утре.

Крилото видя жълтия цвят заради инцидентът стана в седмата минута на добавеното време при победата на Франция с 1:0 над Парагвай на осминафиналите.

Олисе влезе в устна разправия с полузащитника на Парагвай Матиас Галарса, като реално дори не го докосна.

Той обаче падна на тревата, държейки се драматично за лицето, за да внуши на съдията, че е бил ударен.

Телевизионните повторения ясно показаха, че Олисе не е удрял съперника в лицето, а единствено е хванал и дръпнал фланелката му. Въпреки това главният арбитър реши да официално да предупреди французина.

Този случай ярко контрастира с отменения червен картон на американеца Фоларин Балогун. Скандално той бе помилван след обаждане на президента на САЩ Доналд Тръмп до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Това обаче не помогна на домакините, които бяха разбити 1:4 от Белгия в 1/8-финалите.