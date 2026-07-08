България опряна до стената след загуба от Франция при защитата на титлата от европейското до 18 г.

Националният отбор за волейболистки под 18 години допусна обрат срещу Франция на европейското в Литва. Въпреки че поведохме в резултата, съперникът ни победи с 3:1 (25:23, 16:25, 14:25, 15:25). Това е второ поражение на България, която защитава титлата си отпреди 2 г., в турнира след 2:3 от Германия на старта.

Първият гейм беше много равностоен, а и двата отбора използваха дълги серии, за да натрупат разлика. След като Франция водеше с 20:21, направихме четири поредни точки и това ни донесе успеха. След това обаче ситуацията беше коренно различна. Във втората част веднъж намалихме до 14:15, но това беше всичко, което можеше да направим. Ситуацията се вложи в третия гейм, когато Франция ни поведе с 5:0, а после и с 10:1.

Момичетата, водени от Атанас Петров, не можеха да намерят никакъв шанс за съпротива. В крайна сметка стигнахме само до 14 точки. За съжаление четвъртият гейм не се различаваше по нищо. Французойките бяха доминантни на корта и непрекъснато увеличаваха преднината си. В крайна сметка мачът завърши с 25:15

Утре България играе последен мач от групата срещу лидера Унгария от 20 часа. Нашите трябва да победят на всяка цена, за да имат шанс за едно от първите две места и съответно класиране за полуфинал.

В момента тимът ни е на 4-о място с 4 победи, 2 загуби и 13 точки. Пред нас са Унгария 5, 1, 15, Франция 5, 1, 14 и Нидерландия 4, 2, 13 и по-добра геймова разлика. Трябва да разчитаме и на изгодни резултати.