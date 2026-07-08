Българките се опряха на Сърбия само в един гейм при 0:3 в Белград

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Женският национален отбор на България по волейбол започна с поражение участието си в третата седмица на Лигата на нациите. В първия си двубой от турнира в Белград тимът на Марчело Абонданца отстъпи пред домакина Сърбия с 0:3 (16:25, 19:25, 25:27).

Българският тим започна колебливо срещата и не успя да намери своя ритъм в първите два гейма. Затрудненията в посрещане и ниската ефективност в атака позволиха на сръбския състав да наложи превъзходството си още от началото на двубоя. Домакините демонстрираха висока резултатност в нападение и закономерно поведоха с 2:0.

В третата част играта на България придоби съвсем различен облик. Националките стабилизираха представянето си, повишиха нивото в отделните елементи и превърнаха гейма в най-оспорваната част на срещата. Двата отбора на няколко пъти си разменяха водачеството в резултата, а развръзката настъпи едва след продължителна битка в екстра точките. Сърбия показа по-голяма прецизност в заключителните разигравания и реализира третия си мачбол за крайното 27:25.

Най-резултатна за България бе Микаела Стоянова с 13 точки, от които три на блокада. Дарина Нанева добави 9 точки, включително един ас и една успешна блокада. Утре националният ни отбор почива, а следващият мач е в петък от 17,30 часа срещу Чехия.

България има само 2 победи в 9 мача и се намира на 16-о място в класирането с 5 точки.

След нас са Доминиканската република (1, 8, 6) и Франция с 1, 8, 4.

Последното място означава изпадане, тъй че на националките предстоят изпитания.