ФИФА бута Аржентина, ФБР я разследва за пране на пари

Тимът на Меси с картон след цели 22 нарушения, на англичаните им вдигат на 7

ФИФА бута Аржентина напред, изреваха Египет и половината свят. От федерацията в Кайро пусната официална жалба, в която се иска отстраняването на съдията Франсоа Льотесие до края на първенството.

Основните им доводи са, че не се е действало еднакво при отменения гол на Мустафа Зико и при победното попадение на Енцо Фернандес в добавеното време. Ако при първото има нарушение в изграждането на атаката, то при второто имало същото, но никой не реагирал.

На всичко отгоре треньорът на Египет направи знака “х” с ръце, което по правилник е съобщение за расистко или дискримационно поведение, и реферът е длъжен веднага да спре играта. Такова въобще не последва.

Вода в мелницата на антиаржентинците наля и статистиката, която показва, че от осемте четвъртфиналисти аржентинците са най-фаворизираният отбор от съдиите. Те получават жълт картон на всяко 22-о нарушение. При Англия този показател е 7, или три пъти по-ускорено вдигане. Следват Мароко - 9,8, Белгия - 10, Швейцария - 11,5, Франция - 12,2, Норвегия - 13,6, и Испания - 17,5.

Другата гледна точка също е категорична. Всеки гол се проверява от ВАР за евентуално нарушение или засада по време на цялата атака от отнемането на топката до влизането в мрежата.

В първия случай категорично Марван Атиа дърпа за фланелката и настъпва Лисандро Мартинес. От това нарушение египтяните правят брилянтна атака, след което Зико направи 2:0 в тяхна полза.

Във втория случай ясно се вижда, че Хулиан Алварес чисто отнема топката, преди да се случи контактът с Мохамед Салах. Самата тя е зад гърба на Салах по времето, когато двамата се сблъскват. След като Алварес вече е притежател на топката, той има право на това пространство. Движението напред на Салах го сблъсква със задния крак на Алварес. Или това е игрови инцидент и няма нито дузпа, нито пък причина за отмяна на попадението на Родригес. На всичко отгоре то се оказа и под номер 3000 в историята на мондиалите.

Целият скандал помрачи невероятния обрат на световните шампиони, предвождани от неостаряващия Лионел Меси. Световната мегазвезда направи всичко по силите си да провали своите, като изпусна дузпа и удари греда, но след 0:2 поведе своите към победата. И вкара с неистова злоба изравнителния гол.

Меси се разрева след успеха. “Много ме беше яд. Мислех си, че провалих всичко в двубоя за Аржентина”, заяви той след двубоя.

Треньорът на аржентинците Лионел Скалони също не сдържа емоциите си и пророни сълзи заради което прекрати интервюто си на живо след мача.

След Доналд Тръмп и ФБР реши да се намеси на световното. Според вестник “Ла Насион” е започнало разследване срещу аржентинската федерация за пране на пари, като става въпрос за 300 милиона долара. Главен заподозрян е президентът Клаудио Тапиа, който в момента е в САЩ на световното.

Огромна част от парите са минали през американски банки, което е дало началото на разследването.

Компанията “ТурПродЕнтър”, която е собственост на Хавиер Ферони, която отговаря за финансовите работи на федерацията извън пределите на Аржентина, е в основата на разследването. Ферони и съпругата му Ерика Жилет са насочили парите към пет американски банки.

Ферони е бивш сенатор в аржентинския парламент. Вече има разпитан свидетел, който е дал данни как са се правили измамите.

В 1/4-финала Аржентина ще срещне един от любимите си съперници - Швейцария. Европейците надделяха след дузпи над Колумбия и така провалиха южноамериканското дерби в Маями.

Двата тима са се срещали точно 7 пъти в историята си, като Швейцария се е докопала само до две равенства в приятелски мачове през 1990 и 2007 г.

Два от двубоите са били на световни първенства. През 1966 г. в груповата фаза на легендарния стадион “Хилзбъроу” южноамериканците печелят с 2:0 след голове на Луис Артиме в 52-ата минута и Ерминдо Онега в 81-ата.

През 2014 г. в Сао Паулу на аржентинците им трябваха продължения, за да спечелят с 1:0 с гол на Анхел ди Мария в 118-ата минута на 1/8-финал. Капитан на отбора е Лионел Меси.

Швейцарците не са играли на 1/4-финал от 72 години насам, когато бяха домакини на световното.

Тогава завършиха втори в групата след Англия и с равни показатели с Италия. Наложи се плейоф, който швейцарците спечелиха с 4:1.

1/4-финала им с Австрия се превръща в един от най-епичните в историята. До 19-ата минута домакините водят с 3:0 след два гола на Йозеф Хюгъл и един на Роберт Баламан. До 35-ата минута обаче резултатът вече е 5:3 в полза на австрийците след дубъл на Теодор Вагнер и Алфред Кьорнер и един гол на Ернст Оквирк. В 39-ата минута Баламан намалява на 4:5.

Вагнер оформя хеттрика си в 53-ата минута, а Хюгъл своя в 60-ата и австрийците вече водят с 6:5. Швейцарците се юрват да изравняват и Ерих Пробст ги закопава в 76-ата минута със седмия гол за Австрия. В 1/2-финала австрийците падат с 1:6 от ФР Германия, която след това сътворява “чудото от Берн” във финала с 3:2 над Унгария за титлата, след като немците са паднали 3:8 от същия съперник в групата.