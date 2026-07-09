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Мондиал 2026 е №1 в историята за най-възрастни титуляри

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Лука Модрич и Кристиано Роналдо са общо на 81 г. Снимка: Ройтерс

Преди последните 8 мача от схемата световното в САЩ, Мексико и Канада постави рекорд за най-възрастни титуляри.

Средната възраст на отборите, започващи вече отминалите 96 срещи, е 28 г. и 117 дни. Така бе надминат досегашният връх на този показател от мондиал 2018 в Русия - 28 г. и 11 дни.

Третото място е за световното през 2022-а в Катар с 27 г. и 299 дни. На четвъртата позиция са мондиалите във Франция (1998) и Германия (2006) с 27 г. и 248 дни.

Статистиката се води от 1966-а, а най-ниската кота - 26 г. и 77 дни, е отчетена на световното през 1970-а в Мексико.

Рекордът на сегашното е логичен с оглед на плеядата звезди, за които то е последно - Кристиано Роналдо (41), Лука Модрич (40), Мануел Нойер (40), Лео Меси (39) и други.

Лука Модрич и Кристиано Роналдо са общо на 81 г. Снимка: Ройтерс

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