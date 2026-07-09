Ако питате Япония (и мен), световен шампион трябва да е Норвегия. Резултатите ми говорят

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Всички обичат Холанд. Аз също.

И не само него. И Йодегор, адски го харесвам. И бащите им, дето играха заедно на едно друго световно.

И вратаря Йордан Нюланд харесвам много. И треньора им, който на практика беше умрял. В смисъл буквално е бил умрял. Но оживя и изведе отбора си на 1/4-финал на световното. С победа над Бразилия, при това без въпросителни. И не ми говорете, че не ви се иска това с гребането да го гледаме поне на полуфинал. Или дори в мача за титлата.

Но футболната статистика и история знае различни от емоцията неща. И тя казва: според японците Норвегия трябва да стане световен шампион.

И доказваме научно.

През ХХI век всеки път отборът, който е изхвърлял отбора, който е изхвърлял Япония от световното първенство, след това е триумфирал с титлата. Общо тези примери са пет и на всичките съм присъствал лично. Има и две нещо като изключения, когато "самураите" отпаднаха в предварителните групи - през 2006 г. в Германия и през 2014 г., но тях не ги броим.

Така че какво ни остава?

2002 г. Япония отпада от Турция, Турция отпада от Бразилия, Бразилия е световен шампион.

2010 г. Япония отпада от Парагвай, Парагвай отпада от Испания, Испания е световен шампион.

2018 г. Япония отпада от Белгия, Белгия отпада от Франция, Франция е световен шампион.

2022 г. Япония отпада от Хърватия, Хърватия отпада от Аржентина, Аржентина е световен шампион.

2026 г. Япония отпада от Бразилия, Бразилия отпада от Норвегия. Норвегия е?

Аз лично съм за. Дано, дано, дано не е надали...