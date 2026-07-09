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Джъстин Бийбър, Шакира и Мадона ще пеят на почивка...

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Джъстин Бийбър, Шакира и Мадона ще пеят на почивката на световния финал

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Джъстин Бийбър Снимка: Инстаграм/ lilbieber

Джъстин Бийбър ще излезе на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Канадският певец Джъстин Бийбър ще бъде един от хедлайнерите на музикалното шоу на полувремето на финалния мач, заедно с Шакира, Мадона и BTS. В 11-минутното шоу ще участват също Бърна Бой (Burna Boy), Густаво Дудамел и хорът PS22, както и групата Coldplay, чийто фронтмен Крис Мартин е един от организаторите. На събитието ще се появят и герои от детските телевизионни предавания „Улица Сезам" и „Мъпет Шоу".

„Световното първенство по футбол обединява света както нищо друго. Благодарен съм, че участвам в това шоу, и съм още по-благодарен за това, че то вече помага за разширяването на достъпа до образование за децата по целия свят", сподели Бийбър.

Шоуто на полувремето на финала на мондиал 2026 ще се проведе в подкрепа на фонда FIFA Global Citizen Education, който събира средства за подобряване на достъпа до образование и футбол за деца по целия свят.

Финалът на световното първенство ще се състои на 19 юли на стадион „МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, САЩ.

Джъстин Бийбър Снимка: Инстаграм/ lilbieber

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