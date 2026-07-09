Джокович няма загуба в мачове над 5 часа

Новак Джокович обича да играе дълго.

Рекордьорът по титли от “Големият шлем” се класира за полуфиналите на “Уимбълдън” след 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4 в дългия тайбрек) с Феликс Оже-Алиасим (Кан). Този мач продължи 5,15 часа и е най-продължителният четвъртфинал в историята на турнира. Всичко приключи само минути преди 23 часа местно време, когато по правилник се прекратява всякаква игра.

Така 39-годишният сърбин продължава да няма загуба в двубои, продължили над 5 часа. Предишните, които е спечелил, са с Рафаел Надал на Australian Open (5,53 часа), със същия съперник на “Уимбълдън” 2018 (5,15 ч), Стан Вавринка на Australian Open 2013 (5,02 ч) и с Маркос Багдатис на “Уимбълдън” 2007 (5 ч).

“След четвъртия сет казаха на децата ми, че трябва да си лягат. Но те отказаха и съм доволен, че видяха един от най-добрите ми мачове”, сподели Новак. В 15-ия си полуфинал в Лондон той очаква водача в ранглистата и носител на титлата Яник Синер (Ит).