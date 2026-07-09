С близо $ 600 милиарда залози световното чупи тройно рекорда

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Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще постави рекорд по количеството заложени при букмейкъри пари.

“Дори по най-предпазливи оценки общият оборот на легалния и сивия сектор на букмейкърския пазар за мондиал 2026 може да достигне рекордните 593 милиарда долара. Това прави средно около 5,7 милиарда долара за всеки от 104-те мача на турнира. По своя мащаб това ще надмине всички предишни световни първенства.

По данни на профилирани агенции за мониторинг приблизително 69% от тази сума ще се паднат на нерегулирания сектор - офшорни платформи и азиатски букмейкърски синдикати. С други думи - около 409 милиарда долара ще останат в сянка”, заяви президентът на Gaming Compliance International Исмаил Вали.

Според данни от одиторските доклади на ФИФА и анализите на Sportradar на мондиал 2018 в Русия общият обем на залозите на световния пазар, включително сивия сегмент, е възлизал на 155 милиарда долара.

4 г. по-късно в Катар този показател нараства до 212 милиарда.

Така общият оборот от залози за турнира в САЩ, Мексико и Канада може да надхвърли предишния рекорд почти 3 пъти.

