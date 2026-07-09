Ромарио нагруби Анчелоти, извини се, но би го уволнил като треньор на Бразилия

Бившият нападател на националния отбор на Бразилия Ромарио се изказа за отпадането на родината си от световното.

Отборът, воден от Карло Анчелоти, отстъпи Норвегия на 1/8-финалите (1:2) и приключи участието си в турнира.

„Анчелоти не може да наложи в Бразилия същата игра, която показваше в "Реал", защото в Мадрид той работи четири или пет години. Там винаги е имал време да тренира всички играчи, докато в националния отбор на Бразилия разполагаше с много малко време. И за това кратко време, което имаше, не направи нищо и половина.

Имаме 18 или 19 мача, а този човек само два пъти пусна един и същ състав. Как възнамерява да побеждава? Това е невъзможно. Искаше да прави експерименти на световното първенство, това е грешка. Не казвам, че Анчелоти е главният виновник, но той има голяма вина за този резултат. Много голяма.

Имахме Дунга, той загуби и си тръгна. Имахме Сколари, който спечели първенството и остана. Имахме Тите, който загуби, остана и отново загуби. Сега имаме този шибан Анчелоти, който загуби и ще остане. По дяволите, това не е правилно", заяви бившият футболист в ефира на Romário TV.

Когато водещият Бенжамин Бак попита Ромарио какво би казал на Анчелоти, ако имаше такава възможност, той отговори:

„Бих му казал да си го н...а. Бих му казал да си вземе шибания билет и да се връща в Италия."

В края на предаването Ромарио се извини за тази своя реплика:

„Искам да си взема думите за „да си го н....а" обратно, това беше много грубо от моя страна. Анчелоти е такъв джентълмен, толкова любезен и добър човек, че не заслужаваше това. Но бих прекратил договора му и бих го уволнил."