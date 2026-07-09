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https://www.24chasa.bg/sport/article/23193707 www.24chasa.bg

Голмайсторът на Мароко пропуска мача с Франция

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СНИМКА: РОЙТЕРС

Голмайсторът на Мароко Исмаел Сайбари ще пропусне 1/4-финала срещу Франция от световното първенство. Срещата е днес от 23 ч Фоксбъро.

Вкаралият 3 гола до момента за африканците, получи контузия в 1/8-финала срещу Канада. Тогава новото попълнение на "Байерн" (М) се контузи след само 22 мин игра на терена. 

„Не ми харесва, когато хората казват, че нашето световно първенство вече е успешно", заяви селекционерът на Мароко Мохамед Уахби.

„Франция е фаворит, но ние ще направим всичко възможно, за да спечелим. Отборът ни се развива, както и Франция. Ключът е да изиграем мача без съжаления. Има неща, които трябва да подобрим. Трябва да играем на 2000%", категоричен бе Уахби.

Преди четири години в Катар Мароко стана първият африкански отбор, достигнал до полуфиналите, където загуби именно от Франция.

СНИМКА: РОЙТЕРС

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