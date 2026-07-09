Национал на Англия: Не съм сигурен, че някой е спирал Холанд

Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд? Не съм сигурен, че го е правил, но ще опитаме.

Така отговори на въпрос английският национал Морган Роджърс как той и съотборниците му ще спрат головата машина Ерлинг Холанд. Утре играчите от родината на футбола излизат срещу Норвегия на Холанд в 1/4-финален мач. Нападателят на "Манчестър Сити" прави отлично световно, като има 7 гола до момента.

"Той е толкова невероятен футболист. Нещата, които прави, цифрите - просто знаеш колко е добър. Може би ще трябва да опитаме да ограничим това как получава шансове, защото е толкова клиничен пред вратата", добави английският национал.