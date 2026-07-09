И Джъстин Бийбър ще пее на полувремето на финала на световното

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Джъстин Бийбър ще се включи в първото в историята шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол, като ще се присъедини към вече обявените изпълнители Мадона, Шакира и кей-поп групата BTS.

Спектакълът с продължителност 11 минути ще се състои на 19 юли на стадион край Ню Йорк, където ще бъде изигран финалът на Мондиал 2026. Художествен ръководител на шоуто е вокалистът на британската група Coldplay Крис Мартин.

В програмата ще участват още нигерийският изпълнител Бърна Бой, венецуелският диригент Густаво Дудамел, детският хор PS22 от Стейтън Айлънд, както и герои от шоутата „Улица Сезам" и „Мъпетите".

Спектакълът се организира от ФИФА и организацията Global Citizen и има за цел да набере средства за фонда FIFA Global Citizen Education Fund, който си е поставил за цел да събере 100 милиона щатски долара за достъп на деца по света до образование и футбол.