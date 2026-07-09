Енчо Керязов даде старт на мач от европейското първенство по бейзбол за деца до 12 години

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде старт на двубоя между националните отбори на България и Австрия от европейското първенство по бейзбол за деца до 12 години (U12 Baseball European Championship B Pool 2026). Шампионатът се провежда от 6 до 11 юли 2026 г. в Комплекс за бейзбол и софтбол „Октомври" в Студентски град. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

"Вярвам, че на терена освен бъдещи шампиони има и бъдещи посланици на Европа, защото уважението на опонента и приятелството са ценности, които спортът изгражда за цял живот", каза министър Керязов.

Състезанието събира талантливи млади спортисти от България, Австрия, Беларус, Литва, Полша, Русия и Украйна. Първенството е едно от най-значимите международни бейзболни събития, организирани в България през последните години. София приема европейски шампионат за втори път в близо 40-годишната история на българския бейзбол.

На събитието присъстваха Юрий Алкалай, вицепрезидент на Европейската конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC), Явор Андреев, председател на Българската федерация по бейзбол и софтбол и Хенк Ван дер Линде, главен технически делегат на WBSC.