Бивш треньор на Роналдо поема Португалия

Според португалското издание A Bola Жорже Жезуш е фаворит за наследник на Роберто Мартинес начело на националния отбор на Португалия.
Мартинес се оттегли след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство, определяйки момента като „край на цикъла".
Предстои среща между 71-годишния Жезуш и президента на федерацията Педро Проенса.
Опитният специалист наскоро напусна саудитския „Ал Насър", където спечели титлата заедно с Кристиано Роналдо.
В богатата си кариера той е ръководил още португалските „Бенфика" и „Спортинг" (Лисабон), както и турския „Фенербахче".