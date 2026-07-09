Бивш треньор на Роналдо поема Португалия

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Според португалското издание A Bola Жорже Жезуш е фаворит за наследник на Роберто Мартинес начело на националния отбор на Португалия.

Мартинес се оттегли след загубата с 0:1 от Испания на осминафиналите на световното първенство, определяйки момента като „край на цикъла".

Предстои среща между 71-годишния Жезуш и президента на федерацията Педро Проенса.

Опитният специалист наскоро напусна саудитския „Ал Насър", където спечели титлата заедно с Кристиано Роналдо.

В богатата си кариера той е ръководил още португалските „Бенфика" и „Спортинг" (Лисабон), както и турския „Фенербахче".