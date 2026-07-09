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Григор: Благодаря ти, "Уимбълдън", че ми даде спомени, които ще нося със себе си завинаги

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Григор Димитров бе изпратен с бурни аплодисменти на централния корт на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

Българската тенис звезда от световен ранг Григор Димитров отправи специално послание към турнир "Уимбълдън". Миналата година на него той получи тежка контузия срещу италианеца Яник Синер. Григор преживя много трудни 12 месеца, но именно в Лондон 35-годишният отново демонстрира уникалните си възможности в аристократичния спорт. 

Димитров отстъпи пред британеца Артър Фери с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7) отново в 1/8-финалите.

"Скъпи "Уимбълдън", благодаря ти, че ми даде тази възможност и че ми напомни не само за любовта ми към тази игра, но и за невероятната доброта, доброта и подкрепа, които все още съществуват у хората. Този турнир ми даде толкова много и това, което преживях тук, завинаги ще има специално място в галерията на сърцето ми.

Дълбоко съм благодарен за начина, по който животът продължава да ме предизвиква - не само като тенисист, но и като личност. Всяка стъпка ме караше да се изправя пред тениса, но преди всичко да се изправя пред собственото си израстване. Наистина вярвам, че всичко се случва с причина и че всяко преживяване, независимо дали е радостно или болезнено, носи урок.

През всички възходи и падения се научих да приемам несъвършенствата, открити в пукнатините. Днес мога да запълня тези пространства с благодарност, перспектива и всяка емоция, която идва с това пътуване, независимо дали е положителна или отрицателна.

Благодаря ти, "Уимбълдън", че ми напомни защо се влюбих в този спорт и че ми даде спомени, които ще нося със себе си завинаги", гласи посланието на Григор в инстаграм.

Григор Димитров бе изпратен с бурни аплодисменти на централния корт на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

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