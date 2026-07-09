ФИФА: 99,7% от местата на стадионите за световното са били заети

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Мондиал 2026 (в САЩ, Мексико и Канада вече постави рекорд за обща посещаемост с 6 259 589 зрители след 96 от общо 104 мача, подобрявайки рекорда от 3 587 538 фенове през 1994 г.

Въпреки това средната посещаемост ще остане под рекорда от 68 991 (САЩ '94).

Текуща средна посещаемост от 65 204 души на мач (дори при разпродадени оставащи 8 мача, рекордът е недостижим заради по-големия брой срещи - 104 спрямо 52 тогава).

От ФИФА обаче обявиха, че 99,7% от капацитета на стадионите е бил зает.

404 120 фенове общо са посетили петте мача на стадион „Ацтека" в Мексико Сити.

Всички оставащи 8 мача до края на първенството ще се изиграят в САЩ, като финалът е на 19 юли в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.