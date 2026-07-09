Неймар може да спре с футбола, баща му го призова да не го прави

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Според бразилски медии 34-годишният голмайстор №1 на страната Неймар може да се оттегли от футбола.

След отпадането на световното първенство (1:2 от Норвегия на 1/8-финалите) нападатеря вече обяви, че спира да играе за националния отбор. В момента той е в САЩ, а източници от настоящия му клуб „Сантос" не изключват възможността нападателят да прекрати договора си, който изтича на 31 декември.

Неговият баща Неймар- старши в същото време го призова да не спира да играе. Той се грижи за богатството на сина си, което възлиза на над 450 млн. долара.

Младши е рекордьор за Бразилия с 80 гола в 130 мача. Златен олимпийски медалист (2016), носител на Купата на конфедерациите (2013) и сребърен медалист от Копа Америка (2021).

С родния си „Сантос", където се завърна през 2025 г., печели купата на Бразилия и Копа Либертадорес.

С „Барселона" има 2 титли на Испания, 3 купи на краля, Шампионска лига, Суперкупа на УЕФА и световно клубно първенство.

В „Пари Сен Жермен" преминава там през 2017 г. за рекордните и до момента 222 млн. евро. Печели пет титли на Франция, три купи и две купи на лигата.

Неймар има и престой в саудитския „Ал Хилал": Саудитският клуб, в който играе преди завръщането си в Бразилия.