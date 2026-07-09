Милиардер кара Тръмп да отмени червения картон на Балогун

Ключова фигура в операцията на Белия дом за замразяване на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун е Скот Гудуин, мениджър на хедж фонда Diameter Capital на стойност 40 милиарда долара. Неговата роля е да разкрие тайни в досието на бразилския съдия Рафаел Клаус, който показа картон при победата с 2:0 срещу Босна и Херцеговина.

И тези недостатъци бяха бързо открити. Гудуин докладва на администрацията на Тръмп, че съдията е замесен в уреждане на мачове в Бразилия, като се твърди, че е вдигал неоснователни червени картони за лична изгода. Накратко, бразилският парламент започна разследване за уреждане на мачове през 2024 г. поради бързия растеж на онлайн залозите, но Клаус беше само свидетел и експерт въпреки някои медийни съобщения за участието му в уреждане на мачове.

Това не възпира Гудуин и аргументите му впоследствие са използвани в обжалването на ФИФА. Малко вероятно е те да са оказали голямо влияние върху решението, но включването на влиятелния финансист не е случайно.

Той отдавна е ключов за националния отбор. Както “24 часа” писа, той е един от тези, които плащат огромната заплата от 6 милиона долара на селекционера Маурицио Почетино.

През 2024 г. националният отбор на САЩ претърпя срамен провал на “Копа Америка”: американците бяха елиминирани в груповата фаза след загуба с 2:1 от Панама и

уволниха старши треньора Грег Берхалтер

Забавно е, че в първия мач (2:0 срещу Боливия) гол вкара Фоларин Балогун.

Гудуин обсъжда този провал в онлайн разговор с телевизионния анализатор Кайл Мартино (който е играл за националния отбор на САЩ), служителя на MLS Алек Ескандарян (който също е играл както за националния отбор на САЩ, така и за “Лос Анджелис Галакси” с Бекъм) и Шон Фийни (бивш трейдър в Goldman Sachs, една от най-големите инвестиционни банки в света, и бивш играч в Университета на Вирджиния). Наред с други теми те коментират потенциални кандидати за нов треньор, включително Юрген Клоп.

Гудуин пише: “Нека доведем едно от тези момчета.”

Те отговарят, че ще бъде много скъпо.

“Ще платя”, пише Гудуин.

Познавайки силния му интерес към играта, приятелите му осъзнават, че това не е шега. Гудуин е роден през 1979 г. във Франция, така че използва термина “футбол”, за да обозначи традиционния футбол, а не американския. След като се мести в Ню Йорк с родителите си, Скот често рита топка като дете, въпреки че в края на 80-те години други спортове са по-разпространени в американските дворове.

Гудуин се интересува от отборни спортове като цяло и всичко, свързано с тях, особено от статистика. Например на десетгодишна възраст той започва да играе фентъзи бейзбол: изучава данни в приложението на USA Today и попълва специален формуляр за въвеждане на придобити играчи, след което ръчно изчислява точките, състезавайки се с приятели.

Като правило тези, които разбират по-добре кога един играч е подценен и кога е надценен, печелят във фентъзи бейзбола. Това умение скоро помага на Гудуин да изгради значителна кариера във финансите.

Как точно печели пари?

През 2002 г. Гудуин завършва университета “Дюк” в Северна Каролина и започва работа в Citigroup. Неговата задача там е да улови пазара при неправилно ценообразуване: купуване на дълг на компанията с отстъпка от действителната му стойност или бързо излизане от сделка, ако ситуацията се влоши. Работи по следния начин: една компания взема заем от 100 милиона долара, но в даден момент се сблъсква с проблеми - пазарът се страхува, че няма да може да изпълни задълженията си и оценява дълга от 100 милиона долара на 60 милиона долара. Гудуин смята това за паническо решение и купува дълга за 60 милиона долара. Няколко години по-късно компанията се възстановява и изплаща всичките 100 милиона долара плюс лихвите. Фондът на Гудуин, който бързо коригира позицията си, се озовава на печалба.

Ето един конкретен пример, цитиран от самия Гудуин.

Когато Илон Мъск купува Twitter за 44 милиона долара през 2022 г., банките му дават 13 милиарда долара, планирайки по-късно да препродадат дълга на фондове като Diameter, където Гудуин вече работи.

Веднага след финализирането на сделката новият актив на Мъск се оказва токсичен: Twitter е критикуван за цензура, а рекламодателите публично се отдръпнаха от компанията. Пазарът се опасяваше, че X (новото име на Twitter) няма да може да изплати изцяло заема от 13 милиарда долара.

Тогава на сцената се появява Гудуин. В подкаст на Goldman Sachs той обяснява, че е видял потенциала в бизнеса на социалната мрежа преди всички останали. Той събира данни, оценява процента на възвръщаемост на рекламодателите и вижда потенциал в разработването на невронна мрежа от xAI, което го довежда до положителна гледна точка за бъдещето на X - и с парите на Diameter купува част от дълга от банките с очаквана доходност от 13-14%.

Сметките на фонда на Гудуин често се претоварват след подобни сделки, поради което неговото “Ще платя” звучи толкова уверено.

Няколко дни след това съобщение в чата Гудуин провежда разговор в Zoom с Лия Бъртън, директор “Развитие и набиране на средства” на националния отбор на САЩ. Планът впечатлява, така че Гудуин скоро се озовава на закуска в Locanda Verde, италиански ресторант в Манхатън, с главния изпълнителен директор на Американската футболна федерация Джей Ти Батсън.

По време на двучасов разговор Гудуин заявява, че е готов да инвестира в бъдещето на националния отбор, за да постигне качествен скок в развитието на американския футбол. Той излъчва увереност и казва, че иска да заинтересува милиони деца от играта.

“До края на закуската Скот каза: “Влизам - и ще доведа и други хора”, спомня си Батсън.

Но Гудуин има контраусловие: Американската футболна федерация трябва да намери достоен треньор. Само трима души отговаряха на условията: Юрген Клоп, Пеп Гуардиола и Маурисио Почетино. Последният беше смятан за най-реалистичния кандидат.

Когато Американската футболна федерация започва преговори с Почетино, Гудуин е попитан дали може да сключи половината от сделката (другата половина се осигурява от спонсори). Финансистът е скептичен относно сумата, но веднага намира решение: обажда се на Кен Грифин, главен изпълнителен директор на фондация “Цитадела”. Веднъж на закуска във Флорида прекарват няколко часа в разговори за футбол: от тренировките на децата до подаванията на Лионел Меси в “Интер Маями”. И Грифин е привлечен към каузата.

В този момент възниква логичен въпрос:

какво мотивира двама богати мъже да инвестират парите си в националния тим

Със сигурност не е имало пряк бизнес интерес. В подкаста на Goldman Sachs Гудуин говори повече за социален проект: той смята Световното първенство през 2026 г. за прозорец от възможности, който трябва да се използва, за да се остави наследство. Освен това всеки милионер или милиардер в такива моменти със сигурност очаква подобни дела да бъдат признати в Белия дом.

В същото време Гудуин вижда себе си като нещо повече от чичко паричко. Той иска да участва активно в проекта и лично да се срещне с новия старши треньор.

Сълзите на Почетино след филма “Чудото на леда”

Веднъж Гудуин се връща в Палм Бийч с частен самолет от приятелски мач, завършил 5:1 за САЩ срещу Уругвай през ноември 2025 г., и гледа пресконференцията на Почетино.

“Това е страхотен резултат, но какво да кажем за ключовите играчи? Какво ще правите, когато се върнат?”, попитали треньора и той отговорил с очевидно раздразнение, не разбирайки защо след страхотен мач е принуден да говори за тези, които не са на терена?

“Трудно му е било да разбере американската спортна култура - това е култура на забавлението, докато футболната култура в останалата част на света е религия”, обяснява Гудуин.

Когато той и Почетино обсъждали тези различия, Гудуин препоръчал на треньора да гледа филма “Чудото на леда” за американския отбор по хокей на олимпийските игри през 1980 г.: “Този филм ще ви покаже как една нация се обединява около отбор. Има го това нещо в САЩ: способността да се ангажираш и да се вдъхновяваш от национален отбор.” Филмът се върти около историята на треньора Хърб Брукс, изигран от Кърт Ръсел, и съперничеството между САЩ и СССР. Съветският отбор е хегемон, а американците са от колежите.

Почетино пуска записа по време на трансатлантически полет и го спира на 40 минути, за да транскрибира диалога, който е чул.

Помощник-треньорът пита: “Хей, Хърб, някои от най-добрите играчи не са в списъка.” И чува отговора: “Не търсим най-добрите играчи, Крейг. Търсим правилните играчи.”

След като гледа отново този момент, Почетино изпраща съобщение на Гудуин: “Плача.”

Може би Почетино е мечтал да бъде в центъра на подобен очарователен сюжет на Световното първенство през 2026 г., но е избран в различна роля: треньор на отбор с невероятно политическо влияние. Отбор, за който ФИФА, за първи път в историята (хайде да е за втори), отменя червен картон, показан на световно първенство.

Може би и Гудуин, и Почетино ще оставят някакво наследство в местния футбол. Но ако някога неутрален режисьор направи филм за успеха на националния отбор на САЩ, ние се сещаме какъв ще е ключовият обрат в сюжета. И е малко вероятно той да ни разплаче.