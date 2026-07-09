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Холанд яде 6 пъти на ден, диетата му съдържа 6000 калории

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Разкрити са подробности за хранителния режим на нападателя на "Манчестър Сити" и Норвегия Ерлинг Холанд. 25-годишният футболист следва строга диета, вдъхновена от Кристиано Роналдо.

Холанд консумира приблизително 6000 калории на ден и се храни шест пъти на ден. Диетата му включва пилешко месо, паста, стек, риба, яйца, зеленчуци, морски продукти, сурово мляко и мед. Сладките ястия са изключени, а основната му напитка е вода. В момента нападателят тежи 94 кг и е висок 195 см.

Бившият нападател на Норвегия Джошуа Кинг говори за хранителните навици на съотборника си Ерлинг Холанд.

„Никога не съм виждал някой да яде толкова много! Тъпче се като мечка!", цитиран е Кинг от The Sun.

Норвегия победи Бразилия на Световното първенство през 2026 г. и сега ще се изправи срещу Англия на четвъртфиналите.

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