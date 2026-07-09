Клоп се разбра да поеме Германия с договор до 2030 г.

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Юрген Клоп се е разбрал с Германския футболен съюз за назначаването си на поста старши треньор. По данни на журналиста Флориан Плeтенберг (немски вариант на италианския трансферен капацитет Фабрицио Романо) 59-годишният специалист трябва да подпише договор до световното през 2030 г.

Финалните преговори са насрочени за петък или събота в Ню Йорк.Въпросът с напускането на Клоп от системата на "Ред Бул", където той оглавява футболното направление, няма да бъде проблем.

Този процес ще бъде официално завършен, след като бъде окончателно оформено споразумението между Клоп и ГФС.

Той ще смени провалилия се на мондиал 2026 Юлиан Нагелсман.