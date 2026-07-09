Олисе повторил постижение на Зико от 1978 г.

Майкъл Олисе прави впечатляващо световно.

По данни на Opta френското крило стана първият играч от 48 години насам, който на мондиал е направил 10+ дрибъла, създал е 10+ голови шанса и е дал 10+ извеждащи подавания. Преди него подобна статистика е показвал единствено бразилеца Зико на световното през 1978 г.

Освен това Олисе води в класацията за асистенции - той има 5 голови подавания. Повече асистенции в рамките на един мондиал е регистрирал само бразилецът Пеле през 1970 г. (6).

Букмейкърите дават коефициент 2.75 за това французинът да направи асистенция на 1/4-финала срещу Мароко. Коефициентът за негово голово действие (гол или асистенция) е 2.20, а 5.00 - да бъде избран за играч на мача.