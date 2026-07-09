"Левски" спечели делото срещу "Ботев" (Пд) за Око-Флекс

"Левски" спечели делото, заведено от "Ботев" (Пд) за трансфера на Армстронг Око-Флекс. Както е известно, клубът от Пловдив имаше претенции, че преминаването на играча на "Герена" не е било правомерно. И затова заведе дело.

Но "сините" спечелиха съдебната битка.

Ето какво написаха от шампиона на България:

"Левски" уведомява своите фенове и цялата футболна общественост, че с решение от 25 юни 2026 година на „Камарата за разрешаване на спорове" към ФИФА отхвърля иска на ПФК „Ботев" (Пловдив) по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион „Георги Аспарухов".

Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в „Левски".

Благодетелят на ПФК „Ботев" Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор. Спорът бе отнесен от ръководството на „канарчетата" до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК „Левски". Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и „Левски". Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.

ПФК „Левски" благодари за професионализма на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.