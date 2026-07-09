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Звезда в щангите и конкурент на Насар влиза в затвора за групово изнасилване

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Антонио Пицолато. Снимка: Фейсбук

Един от големите конкуренти на Карлос Насар в щангите влиза в затвора за участие в групово изнасилване. 

Италианецът Антонино Пицолато бе признат за виновен и осъден на 5 години и 4 месеца. По това време Пицолато се подготвя за олимпийските игри в Париж, където Насар спечели златото. 

Щангистът е участвал в изнасилването на финландска туристка в Сицилия през 2022 г. заедно с трима негови приятели, които са са осъществили сексуален контакт с 27-годишната жена без нейно позволение.

Пицолато има два бронзови олимпийски медала и три европейски титли.

Антонио Пицолато. Снимка: Фейсбук

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