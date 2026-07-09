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Лиа Каратанчева обърна французойка и е на 1/4-финал в Хага

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Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, надигра бившата номер 96 в световната ранглиста Хлое Паке (Франция) след обрат с 2:6, 6:4, 6:1 за два часа и 10 минути на корта.

Каратанчева допусна два пробива още на старта на първия сет и изостана с 0:4, а до края на частта не успя да навакса. Във втората част, след като водеше с 4:2, а впоследствие се стигна до равенство 4:4, българката спечели два поредни гейма и изравни общия резултат. В решителната трета част Каратанчева доминираше изцяло и не даде нито един гейм на французойката, за да завърши впечатляващия обрат.

Опонентка на българката в четвъртфиналната фаза ще бъде победителката от мача между Федерика Ургези (Италия) и втората поставена в схемата представителка на домакините Аранча Рус, бивша номер 41 в света и носителка на титлата от турнира в Хамбург от сериите WТА 250 през 2023 година.

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

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