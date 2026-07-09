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Син на бивш №1 сложи край на българското участие в "Уимбълдън"

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Димитър Кисимов Снимка: БФТенис

Димитър Кисимов приключи участието си на “Уимбълдън” на 1/4-финал при юношите, след като загуби 1:6, 2:6 от сина на бившия №1 в световния тенис Лейтън Хюит - Крус.

Австралиецът затвори мача за по-малко от час - 53 минути, като даде само един шанс на българина, който бе поставен под №9 на турнира, за пробив и той го пропусна.

За сметка на това Крус Хюит се възползва в 4 от 7 такива случаи.

В понеделник звездата ни Григор Димитров отстъпи в 1/8-финалите при мъжете срещу френския британец Артюр Фери.

Така днес на българското участие в третия турнир от "Големият шлем" бе сложен край.

Кисимов е шампион на двойки от откритото на Австралия.

Димитър Кисимов Снимка: БФТенис

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