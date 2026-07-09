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https://www.24chasa.bg/sport/article/23197097 www.24chasa.bg

Германец става треньор на "Лудогорец"

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Снимка: "Лудогорец"

Германец ще наследи Пер-Матиас Хьогмо.

Става дума за Томас Райс. Новината е на реномирания журналист Флориан Плетенберг. Според информациите, двете страни са постигнали договорка и се очаква скоро Райс скоро да бъде представен.

След като Хьогмо бе освободен, разградчани са водени от помощника му Микаел Старе. Не е ясно дали той ще остане в щаба на новия треньор на "Лудогорец".

Иначе Райс за последно е бил начело на "Самсун", като успява да изведе турците по историческо влизане в евротурнирите. Преди това е водил клубовете от родината си  "Бохум" и "Шалке".

Снимка: "Лудогорец"

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