Германец става треньор на "Лудогорец"

Германец ще наследи Пер-Матиас Хьогмо.

Става дума за Томас Райс. Новината е на реномирания журналист Флориан Плетенберг. Според информациите, двете страни са постигнали договорка и се очаква скоро Райс скоро да бъде представен.

След като Хьогмо бе освободен, разградчани са водени от помощника му Микаел Старе. Не е ясно дали той ще остане в щаба на новия треньор на "Лудогорец".

Иначе Райс за последно е бил начело на "Самсун", като успява да изведе турците по историческо влизане в евротурнирите. Преди това е водил клубовете от родината си "Бохум" и "Шалке".