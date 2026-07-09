Франция за аржентински рефер: Забравяме кой е съдия и излизаме да бием

Съдия, за когото много хора във футбола не си спомнят с добро, ще ръководи очаквания с голям интерес четвъртфинал Франция - Мароко на световното.

Колкото и да е изненадващо, от ФИФА определиха изцяло аржентински екип начело с Факундо Тейо.

“Това е подигравка”, е един от първите коментари в социалните мрежи. Франция и Аржентина са основни претенденти за титлата, изиграха онзи финал с дузпите на световното в Катар, а и нямат много топли отношения помежду си.

44-годишният Тейо все още се помни с 10-те червени картона, които показа на играчи от “Бока Хуниорс” и “Расинг” на финала за една от купите в Аржентина. Двубоят тогава бе прекратен, тъй като “Бока” не разполагаше с необходимия минимум играчи на терена. В световната квалификация между Демократична република Конго и Ямайка същият съдия получи контузия в продължението и трябваше да напусне игрището на носилка.

Досега на световното този рефер свири мачовете Канада - Босна и Херцеговина и Южна Африка - Южна Корея. На първенството в Катар му бяха поверени двубоите Швейцария - Камерун, Южна Корея - Португалия и четвъртфиналът на португалците с Мароко, в който изгони Валид Кедира от африканския отбор.

За момента французите се въздържат от по-остри коментари по повод избора на Тейо.

“В случая журналистите вдигат повече шум по въпроса от коя страна е съдията. Вярно, още не можем да преглътнем недоволството си след финала на световното, но това влиза в играта. Щом са тук, тези съдии са доказали качествата си. Трябва да се концентрираме върху това, което е необходимо да направим, за да преминем в следващия кръг”, коментираха от отбора на Дидие Дешан.

“Изобщо не ме интересува кой е съдия, никога не съм го правил. Искаме да спечелим мача и това е важното”, заяви Дейо Юпамекано.

Във Франция сега се занимават и с друг скандал. След коридата с Парагвай местната сенаторка Селесте Амария нарече Килиан Мбапе колонизиран камерунец.

Френски съд започна процедура за публична обида и провокиране на омраза и насилие. За да има някакъв резултат обаче, от парагвайското правосъдие трябва да се съгласят евентуалното дело да се води от френска страна, а Амария да остане без имунитет. Според адвокати в най-добрия случай сенаторката може да отнесе 45 000 евро глоба, но е малко вероятно.