“Ролинг Стоунс” викат за Англия срещу Норвегия от стадиона

Рок динозаврите от “Ролинг Стоунс” ще подкрепят Англия в двубоя с Норвегия от 1/4-финалите на световното. Бандата ще бъде в Маями и ще гледа от “Хард Рок Стейдиъм” битката между британци и скандинавци, която е в 0,00 ч в неделя.

Още преди срещата легендата Мик Джагър, вокалист на “Ролинг Стоунс”, потвърди, че той и групата ще дерат гърла с хилядите фенове по трибуните за тима на Томас Тухел.

“Вярваме, че с този треньор купата отново може да се върне в Англия”, каза музикантът пред репортери в Маями.

В същото време националният тим на “Трите лъва” отново получи приятна изненада по време на тренировъчния си лагер в Канзас Сити. Отборът бе посетен от друга звезда в света - Ед Шийрън. Британската сензация изнесе специален концерт, включващ няколко парчета, за отбора и щаба. Това не е първият път, в който звездата е допуснат до отбора по време на мондиала и им пее.

Иначе медиите на Острова са категорични, че Маркъс Рашфорд трябва да започне от първата минута срещу Норвегия. Припомнят, че крилото вече е наказвало скандинавците, и то яко. Докато е младежки национал, Рашфорд отбелязва хеттрик във вратата на съперника, и то в дебюта си. Тогава Англия печели 5:1.

“Не знаем някой да е спирал Холанд, но ще пробваме”, каза националът на британците Морган Роджърс на въпрос как той и съотборниците му ще се справят с головата машина на Норвегия.