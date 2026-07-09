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Испания разпуска с джитбол преди Белгия

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Испания би 1:0 Португалия в 1/18-финалите на световното. Двубоят бе и последният мач на мондиал за Кристиано Роналдо. СНИМКА: РОЙТЕРС

В лагера на Испания правят всичко по силите си да намалят напрежението върху играчите. Европейският първенец е един от фаворитите на мондиала. Тази вечер селекцията на Луис де ла Фуенте излиза в 1/4-финален двубой срещу Белгия.

Вместо да залягат на статични положения и дълги разигравания, испанците разцъкаха джитбол в навечерието на двубоя, чийто залог е място на полуфиналите на мондиала.

“Колкото повече наближават важните мачове, полуфиналите или финалът, толкова по-добро ниво показвам. Никога не съм бил играч, който е най-добрият в груповата фаза. Спокоен съм за това. Знам, че имам възможности да се докажа, и се надявам срещу Белгия да направим страхотен мач като отбор”, каза звездата на “Ла Фурия” Ламин Ямал.

Вундеркиндът в състава на Испания говори и за Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар.

“Никой не очакваше Меси да е толкова високото ниво, което показва. Много се радвам за него. Радвам се и за Неймар, и за Кристиано. Те белязаха детството на всички нас, които играем сега. Всичко хубаво, което им се случва, ще бъде хубаво и за мен. Разбира се, ако стигна до финала, искам да го спечеля”, добавя Ямал.

За последно Испания срещна Белгия на световно през 1990 г. В групите иберийците тогава побеждават 2:1. 4 г. по-рано пък двата отбора се изправят един срещу друг в елиминации. На мондиала в Мексико Испания губи след дузпи именно във фазата на 1/4-финалите.

Испания би 1:0 Португалия в 1/18-финалите на световното. Двубоят бе и последният мач на мондиал за Кристиано Роналдо. СНИМКА: РОЙТЕРС

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