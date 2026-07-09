Швейцария тренира дузпи за Меси и Аржентина

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Швейцарският национален отбор се готви за дузпи срещу Аржентина, съобщава Fichajes.

Европейският тим среща световния шампион на 1/4-финалите на мондиала. Двубоят е в неделя от 4 сутринта.

Швейцарците тренират игрови ситуации с намалени състави - 11 срещу 10, 11 срещу 9 и дори 11 срещу 8. Освен това, вратарят Грегор Кобел и треньорът на вратарите отделят до два часа дневно за тренировки по изпълнение на дузпи.

Швейцарският национален отбор иска да бъде подготвен за всеки сценарий в мача срещу настоящите световни шампиони - игра с човек по-малко, дълги периоди на защита под силен натиск и евентуално изпълнение на дузпи.

Според информацията, швейцарците смятат предстоящия мач за най-важния в историята на националния отбор, а играчите са допълнително мотивирани от възможността да елиминират Лионел Меси от турнира.