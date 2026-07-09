ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделската комисия прие на първо четене проектоб...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23197254 www.24chasa.bg

Швейцария тренира дузпи за Меси и Аржентина

1108
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Швейцария елиминира на 1/8-финал Колумбия след дузпи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Швейцарският национален отбор се готви за дузпи срещу Аржентина, съобщава Fichajes.

Европейският тим среща световния шампион на 1/4-финалите на мондиала. Двубоят е в неделя от 4 сутринта.

Швейцарците тренират игрови ситуации с намалени състави - 11 срещу 10, 11 срещу 9 и дори 11 срещу 8. Освен това, вратарят Грегор Кобел и треньорът на вратарите отделят до два часа дневно за тренировки по изпълнение на дузпи.

Швейцарският национален отбор иска да бъде подготвен за всеки сценарий в мача срещу настоящите световни шампиони - игра с човек по-малко, дълги периоди на защита под силен натиск и евентуално изпълнение на дузпи.

Според информацията, швейцарците смятат предстоящия мач за най-важния в историята на националния отбор, а играчите са допълнително мотивирани от възможността да елиминират Лионел Меси от турнира.

Швейцария елиминира на 1/8-финал Колумбия след дузпи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)