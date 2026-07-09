Бивш румънски национал се удави в езеро

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44-годишният бивш футболен национал на Румъния Габриел Мурешан се удави в езеро близо до града, в който беше кмет.

Румънската футболна федерация потвърди смъртта на бившия халф, който има девет мача за националния отбор от 2007 до 2011 г.

„Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички.

Инцидентът се е случил в град Аполд, където Мурешан беше кмет от 2020 година.

Най-успешният период в кариерата на Габриел Мурешан беше с отбора на "Клуж", където спечели три титли и три купи на Румъния в рамките на шест сезона.

Мурешан игра три пъти в в груповата фаза на Шампионската лига, включително мачове срещу "Челси", "Манчестър Юнайтед" и "Рома".

От УЕФА също изказаха съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан.