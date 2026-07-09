ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земеделската комисия прие на първо четене проектоб...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23197298 www.24chasa.bg

Бивш румънски национал се удави в езеро

1960
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Габриел Мурешан. Снимка: Фейсбук "Клуж"

44-годишният бивш футболен национал на Румъния Габриел Мурешан се удави в езеро близо до града, в който беше кмет.

Румънската футболна федерация потвърди смъртта на бившия халф, който има девет мача за националния отбор от 2007 до 2011 г.

„Румънската футболна федерация изразява най-искрените си съболезнования на семейството, приятелите и всички. 

Инцидентът се е случил в град Аполд, където Мурешан беше кмет от 2020 година.

Най-успешният период в кариерата на Габриел Мурешан беше с отбора на "Клуж", където спечели три титли и три купи на Румъния в рамките на шест сезона.

Мурешан игра три пъти в в груповата фаза на Шампионската лига, включително мачове срещу "Челси", "Манчестър Юнайтед" и "Рома". 

От УЕФА също изказаха съболезнования за смъртта на Габриел Мурешан.

Габриел Мурешан. Снимка: Фейсбук "Клуж"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)