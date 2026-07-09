Лидерите на НАТО се наговорили да не споменават футбол пред Тръмп

Американският президент бил видимо нервен по тематa

На неформално събиране преди срещата на върха на НАТО, на която присъства и премиерът Румен Радев, е било взето решение никой да не споменава световното и европейския футбол пред американския президент Доналд Тръмп. Това било много важно, за да не се дразни главнокомандващия на армията на САЩ. Източници съобщили, че той е много изнервен покрай скандала с отменения червен картон на Фоларин Балогун за мача с Белгия и лидерите на всички държави били съгласни да си траят, за да не избухне поредният скандал с американците.

Доналд Тръмп нареди на шефа на ФИФА Джани Инфантино Балогун да бъде пуснат в игра срещу Белгия и той клекна за пореден път на американския президент. Грубата политическа намеса така и не помогна на американците, които бяха отнесени категорично с 1:4 от белгийците. При последния гол на Ромелу Лукаку и след това в съблекалнята белгийците иронизираха Тръмп, като се опитаха да повторят прословутия му танц на YMCA на “Вилидж пийпъл”. След това на официалния си сайт написаха съобщението “Отмени това!”.

Евродепутатите Бари Андрюс, Лара Уудс и Нилс Фуглсанд стартираха подсписка в Брюксел, в която се иска националните федерации от ЕС да сезират етичната комисия на ФИФА да разследва Инфантино за действията му по случая, както и за “предишни решения против неутралитета на спорта”, явно визирайки наградата за мир, която даде на Тръмп миналата година, когато го отрязаха от Нобеловата.

В момента около 35 евродепутати са подписали писмото.

След като МОК обяви че няма сигнал срещу Инфантино като негов член за нарушаване на етичния кодекс, една от най-мощните групи за борба за човешки права обяви, че в близките дни ще го подаде. И там основното обвинение е нарушаване на политическия неутралитет на членовете на централата.