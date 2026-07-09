Ще има ли рекорд с фотофиниш при голмайсторите на световното

Еще не видел свет подобного аллюра!

Копыта били дробь.

Трезвонила капель.

Помешанная на крови, слепая пуля-дура

Прозрела,

Поумнела вдруг

И чаще била в цель.

(Светът не е виждал такова надпрепускане!

Копитата тропаха.

Камбаните звъняха.

Обезумелият от кръв заблуден куршум

Прогледна,

Изведнъж помъдря

И започна да улучва все по-често.)

Както често обичам да казвам, в песните на Владимир Висоцки може да се намери цитат за всичко. Даже когато е написал “Пожари” преди 50 години, текстът може да бъде съотнесен с днешното преследване при голмайсторите на световното първенство по футбол.

Уникална надпревара

В историята на световните първенства е имало случаи, в които четирима играчи са се състезавали за титлата голмайстор. През 2010 г. например Томас Мюлер, Уесли Снайдер, Диего Форлан и Давид Виля отбелязват по пет гола. Германецът спечели наградата благодарение на повечето асистенции.

Сега трима играчи имат по седем гола. В редки случаи се допуска няколко играчи да спечелят (при равенство се вземат предвид допълнителни фактори като асистенции и време, прекарано на терена). Това означава, че някой ще пропусне наградата дори след като е отбелязал поне седем гола. И в историята на световните първенства е имало само два такива случая.

Първият е световното първенство през 2022 г. в Катар. Там надпреварата за голмайстори беше решена точно на финала. Килиан Мбапе отбеляза хеттрик и спечели наградата с осем гола. Лионел Меси отговори с два гола, но това не помогна на индивидуалния му резултат - той отбеляза “само” седем гола в турнира. Въпреки това той стана едва вторият играч в историята, който не успя да спечели “Златната обувка” с толкова много голове.

Първият беше бразилецът Жаирзиньо през 1970 г. Герд Мюлер блесна на това световно първенство, отбелязвайки 10 гола (включително два хеттрика). “Селесао” спечели турнира, но индивидуалната награда отиде при Западна Германия.

Сега трима играчи са отбелязали седем гола до осминафиналите. Няколко гола в следващите мачове и рекордът ще бъде счупен. А това говори много за настоящата голмайсторска надпревара.

Те оформят представянето на отбора

През 2026 г. броят на мачовете се е увеличил с още един. Но голмайсторите не просто трупат статистика; те оформят представянето на своите отбори. Хпланд изведе Норвегия до четвъртфиналите, отбелязвайки два гола срещу Бразилия и победния гол в 86-ата минута срещу Кот д’Ивоар, като дори не игра в мача без значение срещу Франция.

Мбапе реализира в отбор, пълен със звезди, остава лидер и класира съотборниците си на четвъртфинал с дузпа срещу Парагвай. Играта на Аржентина е до голяма степен съсредоточена около Меси. Хари Кейн вече спаси звездния отбор на Англия няколко пъти: два гола срещу ДР Конго, когато отборът се затрудняваше, два гола при дузпите срещу Хърватия и победния гол в труден мач срещу Мексико.

Четиримата най-добри реализатори на световното първенство през 2026 г. са еднакво добри в това, което правят най-добре. Всеки от тях има решаващ принос за представянето на своя отбор. Лидерите се състезават помежду си. И всеки от тях ще играе на четвъртфиналите на световното първенство. Битката за “Златната обувка” никога не е била по-оспорвана.

Килиан Мбапе гони гения от Росарио в надпреварите за голмайсторския приз на този мондиал. Мбапе има с едно попадение по-малко от Меси.

Двама счупиха рекорда на Мирослав Клозе

Ситуацията на световното първенство през 2026 г. не е временно развитие. Двама от най-добрите реализатори вече счупиха рекорда на Мирослав Клозе за най-много голове на всички световни първенства (16): Лионел Меси (20) и Килиан Мбапе (19). Фонтен и Шандор Кочиш, които имат съответно 13 и 11 гола, са вкарвали само в един турнир.

Световното първенство през 2026 г. ни представи постоянни реализатори, които вече са се доказали на световното първенство. Мбапе и Кейн са печелили “Златната обувка”. Меси два пъти е обявяван за най-добър играч на турнира. Изключение прави Холанд, но той никога преди не е играл на световно първенство. И вече е първият играч от 1974 г. насам, който отбелязва седем гола в дебютния си мондиал.

Рекордът на Фонтен е недостижим

Най-показателният рекорд за отбелязване на голове на световното първенство е броят на отбелязаните голове в един турнир.

13-те гола на Фонтен от световното първенство през 1958 г. остават недостижими. Но балансът на силите на турнира беше съвсем различен. Французинът отбеляза масово в мачове, в които отборът му лесно смаза съперниците си: три гола в мача Франция-Парагвай (7:3), два гола срещу Северна Ирландия (4:0) и четири гола срещу Германия (6:3). Никой не можеше да се справи с Фонтен. Второто място беше споделено от Пеле и Хелмут Ран, всеки с по шест гола.

Надпреварата за “Златната обувка”, беше надбягване с един кон, французинът беше недостижим. Вторият най-резултатен реализатор на едно световно е унгарецът Шандор Кочиш, който отбеляза 11 пъти през 1954 г. Преследвачите му също не успяха да са предизвикателство: Макс Морлок, Ерих Пробст и Йозеф Хюги отбелязаха по шест гола.

През 2026 г. състезанието е на съвсем ново ниво. Тези четирима играчи са рамо до рамо, отбелязвайки във всеки мач, тласкайки отборите си доколкото е възможно. Може да не счупят рекорда на Фонтен, но въпреки това ще направят история.