България оскуба "лалетата" на европейското за волейболисти до 18 г.

Националният отбор за волейболисти под 18 години записа победа над Нидерландия с 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:23) на европейското първенство в Италия. Отборът, воден от селекционера Мирослав Живков, се представи на ниво днес.

Така нашите заличиха лошия привкус от загубата срещу Германия. На европейското вече победихме шампиона Франция с 3:1. Благодарение на победата България излезе на второ място в класирането, но не всички мачове са изиграни.

В първия гейм събитията бяха равностойни до 6:6. След това България направи седем поредни точки и предреши нещата. До края частта само се доиграваше. Нидерландия успя да съкрати малко от пасива, но стигна само до 20 точки.

Вторият гейм беше най-убедителен. В него нашите направиха три серии от по четири поредни точки. От самото начало водихме и не позволявахме обрат. След началните минути на частта единственото равенство бе 12:12, което даде старт на една от хубавите ни серии. Последната част стана най-интересна. В нея Нидерландия се опита да се върне в битката и успя. Почти през цялото време „лалетата" водиха с малка разлика, а нашите не успяваха да я заличат. Все пак българите стигнаха до първи геймбол – 24:23. И вместо да затворят мача, допуснаха три поредни точки.

Българите бяха решени, че повече грешки не могат и не трябва да се правят. Бързо направихме серия от четири точки, с която поведохме 6:3. Отборът ни се стегна и не допусна повече проблеми. Поведохме с 14:8, с което почти отчаяхме Нидерландия. Съперникът обаче направи шест поредни точки и съкрати пасива си до 21:22. Успяхме обаче да удържим на щурма и спечелихме с 25:23.

Антоан Веселинов бе най-резултатен за България и в мача с 19 точки, Павел Дженев добави 12, а Никола Градинаров - 11.

Утре българският тим почива, в събота ще играе срещу Румъния от 18,30 часа.

В групата са още Чехия, Испания и Белгия. Първите два тима в крайното класиране отиват на полуфиналите.