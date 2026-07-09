ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,5 удари Чехия и Словакия

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23197677 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов взе бивш защитник на "Левски" и "Лудогорец" в "Гьозтепе"

980
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ноа Сонко Сундберг Снимка: "Лудогорец"

Турският елитен "Гьозтепе" (Измир), воден от българския треньор Станимир Стоилов, представи днес като ново попълнение защитника Ноа Сонко Сундберг.

Централният бранител, който е отлично познат на българските зрители от мачовете си за "Левски" и "Лудогорец", подписа договор за три години. Роденият на 6-и юни 1996 г в Швеция футболист от гамбийски произход за последно играеше в гръцкия елитен "Арис" (Солун).

Той е четвъртото лятно попълнение за тима на Мъри Стоилов. Преди него „жълто-червените" от Измир представиха нападателите Синклеър Армстронг и Андре Енрике и халфа Алекс Матос.

Ноа Сонко Сундберг Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)