Мъри Стоилов взе бивш защитник на "Левски" и "Лудогорец" в "Гьозтепе"

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Турският елитен "Гьозтепе" (Измир), воден от българския треньор Станимир Стоилов, представи днес като ново попълнение защитника Ноа Сонко Сундберг.

Централният бранител, който е отлично познат на българските зрители от мачовете си за "Левски" и "Лудогорец", подписа договор за три години. Роденият на 6-и юни 1996 г в Швеция футболист от гамбийски произход за последно играеше в гръцкия елитен "Арис" (Солун).

Той е четвъртото лятно попълнение за тима на Мъри Стоилов. Преди него „жълто-червените" от Измир представиха нападателите Синклеър Армстронг и Андре Енрике и халфа Алекс Матос.