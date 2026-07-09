Мъри Стоилов взе бивш защитник на "Левски" и "Лудогорец" в "Гьозтепе"

Турският елитен "Гьозтепе" (Измир), воден от българския треньор Станимир Стоилов, представи днес като ново попълнение защитника Ноа Сонко Сундберг.
Централният бранител, който е отлично познат на българските зрители от мачовете си за "Левски" и "Лудогорец", подписа договор за три години. Роденият на 6-и юни 1996 г в Швеция футболист от гамбийски произход за последно играеше в гръцкия елитен "Арис" (Солун).
Той е четвъртото лятно попълнение за тима на Мъри Стоилов. Преди него „жълто-червените" от Измир представиха нападателите Синклеър Армстронг и Андре Енрике и халфа Алекс Матос.