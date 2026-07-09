На световни защитниците най-много изпускат дузпи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Редица духовите фрази на легендарния Любослав Пенев ще останат във футболния ни фолклор.

Една от тях кореспондира чудесно със статистика, появила се след изпълнението на дузпи в последния от 1/8-финалите на мондиал 2026 между Швейцария и Колумбия.

Европейският представител спечели надлъгването след 0:0 в редовното време и продълженията с 4:3.

Централни защитници на двата отбора изпуснаха дузпи, като и двамата не стреляха в рамките на вратата.

Колумбиецът Давинсон Санчес разтресе напречната греда, а колегата му по амплоа Мануел Аканджи прати топката над нея. За негова огромна утеха това не се оказа фатално и Швейцария се класира за 1/4-финал на световно първенство за първи път от домашния турнир през 1954 г.

Та Любо Пенев има една много сполучлива фраза относно изпълнението на дузпи от защитници. Бившият славен нападател вече в ролята си на треньор (и в тази професия той се представя успешно) обяви, че 11-метрови удари трябва да бият само футболисти от №6 нагоре.

По старата стандартна система номер 1 бе вратарят, а след това от 2 до 5 - защитниците. Иначе казано, думите на Пенев означават, че в никакъв случай не трябва да се дава на бранители да изпълняват дузпи. И сега доста време след неговите думи по темата статистиката го подкрепя.

Според данни отпреди 1/4-финалите на световното, стартирали късно снощи с мача Франция - Мароко, защитниците най-много са изпускали дузпи на най-високия форум.

До вчера на финали са били отсъдени 360 дузпи, а в гол превърнати - 247. Средната успеваемост е 68,8%. И това е благодарение на бранителите.

92 пъти защитници са заставали зад бялата точка. Ликували са в едва 57 от случаите. Успеваемостта им е 62%.

Най-добре при дузпите са се представили нападателите. 82 гола от 112 опита е тяхната статистика, равняваща се на 73,2% успеваемост.

Тази на халфовете е 69,2%. На тях са предоставени най-много дузпи - 156. 108 пъти топката е била в мрежата.

Аканджи пък реши вече да се вслуша в Любо Пенев.

Изпусната дузпа от него бе трата поред за бранителя, който сега играе за италианския гранд “Интер”.

Предишните 2 бяха на последните европейски първенства през 2021 и 2024 г. Те доведоха до елиминирането на “часовникарите”.