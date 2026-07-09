Нямаш Тръмп - отнасяш 2 мача. Джарел Куанса изгоря и за 1/2-финала

ФИФА не прощава, ако не си американец. Титулярът на Англия Джарел Куанса отнесе 2 мача наказание за червения картон срещу Мексико. Това означава, че пропуска освен двубоя с Норвегия, но и евентуален 1/2-финал на световното.
По-рано от световната федерация отказаха на Франция да се отмени жълтия картон на Майкъл Олисе. Така, ако бъде предупреден довече срещу Мароко, той също би пропуснал евентуален 1/2-финал.
Освен Олисе от Франция със същото е застрашен и Ману Коне.
Останалите играчи, които висят с картони са:
Англия: Джуд Белингам, Деклан Райс, Марк Гейхи и Нико О'Рейли;
Мароко: Ашраф Хакими, Иса Диоп, Редуан Халхал, Билал Ел Ханус;
Швейцария: Гранит Джака, Денис Закариа, Миро Мухейм;
Аржентина: Гонсало Монтиел;
Испания: Феран Торес;
Норвегия: Антонио Нуса;
Белгия: Брандън Мехеле.