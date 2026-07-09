ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 5,5 удари Чехия и Словакия

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23197965 www.24chasa.bg

Нямаш Тръмп - отнасяш 2 мача. Джарел Куанса изгоря и за 1/2-финала

1164
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Куанса получи червен картон с Мексико. Снимка: Ройтерс

ФИФА не прощава, ако не си американец. Титулярът на Англия Джарел Куанса отнесе 2 мача наказание за червения картон срещу Мексико. Това означава, че пропуска освен двубоя с Норвегия, но и евентуален 1/2-финал на световното.

По-рано от световната федерация отказаха на Франция да се отмени жълтия картон на Майкъл Олисе. Така, ако бъде предупреден довече срещу Мароко, той също би пропуснал евентуален 1/2-финал.

Освен Олисе от Франция със същото е застрашен и Ману Коне.

Останалите играчи, които висят с картони са:

Англия: Джуд Белингам, Деклан Райс, Марк Гейхи и Нико О'Рейли;

Мароко: Ашраф Хакими, Иса Диоп, Редуан Халхал, Билал Ел Ханус;

Швейцария: Гранит Джака, Денис Закариа, Миро Мухейм;

Аржентина: Гонсало Монтиел;

Испания: Феран Торес;

Норвегия: Антонио Нуса;

Белгия: Брандън Мехеле.

Куанса получи червен картон с Мексико.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)