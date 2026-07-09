Нямаш Тръмп - отнасяш 2 мача. Джарел Куанса изгоря и за 1/2-финала

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ФИФА не прощава, ако не си американец. Титулярът на Англия Джарел Куанса отнесе 2 мача наказание за червения картон срещу Мексико. Това означава, че пропуска освен двубоя с Норвегия, но и евентуален 1/2-финал на световното.

По-рано от световната федерация отказаха на Франция да се отмени жълтия картон на Майкъл Олисе. Така, ако бъде предупреден довече срещу Мароко, той също би пропуснал евентуален 1/2-финал.

Освен Олисе от Франция със същото е застрашен и Ману Коне.

Останалите играчи, които висят с картони са:

Англия: Джуд Белингам, Деклан Райс, Марк Гейхи и Нико О'Рейли;

Мароко: Ашраф Хакими, Иса Диоп, Редуан Халхал, Билал Ел Ханус;

Швейцария: Гранит Джака, Денис Закариа, Миро Мухейм;

Аржентина: Гонсало Монтиел;

Испания: Феран Торес;

Норвегия: Антонио Нуса;

Белгия: Брандън Мехеле.