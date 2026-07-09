ЦСКА отново поведе на "Дери Сити" 2:1

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ЦСКА води с 2:1 "Дери Сити" мача си от Лига Европа.

ЦСКА още в 20-ата минута. След изпълнение на корнер от Стефано Сенси топката стигна до Йоанис Питас, който с много техничен удар от около 12 метра я прати в мрежата.

Проблемите в защитата на ЦСКА се видяха още от първите минути. Така се стигна до 31-ата, когато 35-годишният Лиъм Бойс бе оставен съвсем сам при изпълнение на пряк свободен удар и той изравни.

В 42-ата минута обаче добра комбинация направиха Сенси и Питас, а кипърецът чукна към Бруно Жордао, който с удар извън пеналта направи 2:1.

Христо Янев избра стартова 11-ка за мача с "Дери Сити" с 10 играчи от миналия сезон плюс Стефано Сенси. Изненадата е може би е Исак Соле, твърда резерва през миналия сезон.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор, Теодор Иванов, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Петко Панайотов, Бруно Жордао, Стефано Сенси - Исак Соле - Йоанис Питас, Леандро Годой.

"Дери Сити": Брайън Махер - Конър Бар, Кристи Грогън, Патрик МакКлийн, Роб Слевин - Бари Котър, Джеймс Олайинка, Камерън Дъмиган, Майкъл Дъфи - Лиам Бойс, Елис Чапмън.