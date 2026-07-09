Преди 1/4-финала с Мароко французите имат най-много загуби от африканци на световно през този век

Двукратният световен шампион Франция и един от най-силните африкански отбори - Мароко, откриват четвъртфиналите на световното.

Мачът е в Бостън, а негов съдия е аржентинецът Факундо Телио.

Ето съставите.

Франция: Менян, Дин, Кунде, Юпамекано, Салиба, Коне, Рабио, Дембеле, Дуе, Олисе, Мбапе.

Мароко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Салах-Един, Буади, Талби, Унаи, Ел-Ханус, Ел-Айнауи, Диас.

Ако Франция продължи напред, тя ще стане едва третият отбор, достигнал до полуфиналите на три или повече последователни световни първенства. Преди това го постигнаха Германия (1982-1990 и 2002-2014) и Бразилия (1994-2002).

Французите са спечелили седем официални мача подред и се считат за явни фаворити за спечелване на златото. Но преди Мароко си струва да се припомни: половината от загубите им на световните първенства през този век (три от шест, без тези след дузпи) са били срещу африкански отбори – и те са играли седем мача срещу тях. За сравнение Франция е губила само два пъти в 15 мача срещу европейски отбори и е непобедена в девет срещу южноамериканци.

Мароко е в серия от 34 мача без загуба и изравни рекорда за африкански отбор на световното – нула загуби в пет мача. Единственият път, когато постигнаха тази серия, беше през 2022 г., също срещу Мароко. Преди четири години те бяха елиминирани на полуфиналите от Франция (0-2).

Анализаторите очакват повторение на сценария: 76% от шансовете на Франция са за загуба с 2:0 от Мароко.

Отстраняването на Франция като тази ще бъде истинско предизвикателство, особено с отсъствието на Исмаел Сайбари. Голмайсторът на Мароко на това световно първенство вкара във всеки мач от груповата фаза, след което изигра пълните 120 минути от 16-финалите срещу Холандия, но контузи подколянно сухожилие в 16-финалите срещу Канада и беше заменен преди почивката.

Без него основната тежест ще падне върху Браим Диас и Ашраф Хакими. Диас е отбелязал шест гола и е дал четири асистенции от началото на Купата на африканските нации през 2025 г., най-добрият общ резултат за националния отбор през този период.

Хакими е създал повече голови положения от всеки друг защитник на последните две Световни първенства – 21.

19% – шанс на Браим да отбележи (коефициент 5.40). 12% – асистенция (8.60). Шансовете за асистенции на Хакими са 11%, или 9.50.

Френската атака е много по-голяма – поне Килиан Мбапе и Майкъл Олисех са там. Единият се състезава не само в надпреварата за голмайстори на това световно първенство, но и за титлата голмайстор в историята на турнира.

Другият вече е дал пет асистенции и е първият играч от 48 години насам, който е завършил 10+ дрибъла, е създал 10+ положения и е осигурил 10+ подавания. Преди него само Зико на Световното първенство през 1978 г. е постигал подобна статистика.

57% – Мбапе ще отбележи (1.77), 36% – Олисех ще даде асистенция (2.75).

Още няколко факта и тенденции, които добавят интрига към този четвъртфинален мач.

- Мбапе е открил резултата в седем от последните си десет мача за националния си отбор. Букмейкърите оценяват, че той има най-висока вероятност да отбележи първия гол днес - 29%.

- Франция е запазила чиста мрежа в три от последните си четири мача. Вероятността Мароко да запази чиста мрежа е 45%.

- Четири от петте мача на Мароко на това Световно първенство са завършили наравно след полувремето. Шансът това да се повтори срещу Франция е 45%.

- Три от последните шест мача на Мароко са завършили 1:1. Този резултат се оценява на 15% в редовното време срещу Франция.