Германия може и да не плаща неустойка за Клоп, той ще взема 7 млн. евро заплата

Юрген Клоп ще печели 7 милиона евро годишно като селекционер на германския национален отбор, а футболният съюз на страната най-вероятно няма да плаща неустойка за него, пише "Билд".

59-годишният специалист се очаква да бъде обявен за наследник на провалилия се на световното Юлиан Нагелсман. Контрактът му ще е до лятото на 2030-а

Клоп има договор като шеф на дирекция "Глобален футбол" в "Ред Бул" до 2029-а и се очакваше ГФС да плати някакво обезщетение. Сега обаче актуален е вариант, при който новият селекционер ще рекламира енергийния гигант с лого по дрехите си.