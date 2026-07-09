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https://www.24chasa.bg/sport/article/23198576 www.24chasa.bg

Германия може и да не плаща неустойка за Клоп, той ще взема 7 млн. евро заплата

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Снимка: Ройтерс

Юрген Клоп ще печели 7 милиона евро годишно като селекционер на германския национален отбор, а футболният съюз на страната най-вероятно няма да плаща неустойка за него, пише "Билд".

59-годишният специалист се очаква да бъде обявен за наследник на провалилия се на световното Юлиан Нагелсман. Контрактът му ще е до лятото на 2030-а

Клоп има договор като шеф на дирекция "Глобален футбол" в "Ред Бул" до 2029-а и се очакваше ГФС да плати някакво обезщетение. Сега обаче актуален е вариант, при който новият селекционер ще рекламира енергийния гигант с лого по дрехите си.

Снимка: Ройтерс

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