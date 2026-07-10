България сдаде болезнено европейската титла при волейболистките до 18 г.

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Националният отбор на България за волейболистки под 18 години завърши участието си на европейското първенство в Литва с болезнена загуба от Унгария с 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 22:25, 15:17).

Възпитаничките на селекционера Атанас Петров бяха само на две точки от победата в решителния тайбрек, но съперникът съумя да направи обрат в най-важния момент.

Така маджарките завършиха втори и заедно с Франция продължават на финалите, родните момичета 4-и.

Реално дори победа с 3:0, каквато бе възможна след 2:0, нямаше да качи нашите втори.

Те щяха да изместят унгарките, но с 5 победи, 2 загуби и 18:9 и 16 точки щяха да са трети след Нидерландия (5, 2, 16 точки и 18:7 геймова разлика). "Лалетата" щяха да са печеливши и при успех на България в тайбрека, но и те като нас напускат турнира.

Съответно България сдаде европейската си титла в тази възрастова група от 2024 г.

Българките започнаха двубоя уверено и заслужено поведоха с 2:0 гейма. Тимът ни демонстрира стабилност в посрещане, като във втората част достигна впечатляващите 70% позитивно посрещане. Националките допускаха малко лични грешки и контролираха развитието на срещата, което им позволи да спечелят първите два гейма с по 25:22. След това Унгария успя да промени развоя на двубоя. В третата част българското нападение загуби от своята ефективност и завърши гейма с едва 30% успеваемост в атака. Това позволи на съперника да намали изоставането си след 25:18.

Четвъртият гейм предложи равностойна битка, но в решителните разигравания унгарките показаха по-голяма устойчивост и след успех с 25:22 изпратиха мача в тайбрек. Решителната пета част започна отлично за България, която поведе с 4:1. Постепенно Унгария изравни играта и двата отбора смениха полетата при минимален аванс от 8:7 за съперника. Националките ни реагираха отлично, повишиха ефективността си на начален удар и отново поеха инициативата, достигайки до първи мачбол при 14:12.

Унгарките обаче успяха да го отразят, а след последвалото прекъсване, поискано от Атанас Петров, България пропусна възможност да приключи срещата още при първичната си атака. Съперникът изравни за 14:14, а в заключителните разигравания прояви по-голямо хладнокръвие и стигна до крайния успех с 17:15.

Една Тодорова бе най-резултатна за България с впечатляващите 28 точки, Божидара Иванова завърши със 17, а с 15 остана Катерина Попова.

В полуфиналите Унгария ще играе с Турция, а победителят Франция среща Италия.