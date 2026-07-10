Мбапе успокои за състоянието си, Холанд го защити за пропуска от дузпата

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Капитанът и голмайстор на Франция (вече с 8 попадения на световното, колкото има и Лионел Меси) Килиан Мбапе увери, че е добре, въпреки че напусна игра малко преди края на мача с Мароко от четвъртфиналите на световното, който "петлите" спечелиха с 2:0. Мбапе вкара първия гол час след началото, а през първото полувреме пропусна и дузпа.

"Добре съм, имам лека болка в десния глезен. Винаги съм смятал, че играчите на терена трябва да са на сто процента, затова и излязох", заяви нападателят.

Норвежецът Ерлинг Браут Холанд, който има 7 гола на мондиали и му предстои четвъртфинал с Англия, защити колегата си за пропуска.

"Да чакаш 5 минути, за да изпълниш дузпа е твърде много,", обяви скандинавецът в социална мрежа.

Разтакаването бе заради проверка на ВАР.