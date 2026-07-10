Български вратар се завърна след много тежка травма със "суха" мрежа за "Шериф"

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Бившият вратар на ЦСКА и "Черно море" Иван Дюлгеров не допусна гол и помогна на своя отбор "Шериф" (Тираспол) да стигне до нулево равенство срещу носителя на купата на Словения "Алуминий" в двубой от първия предварителен кръг на Лига Европа, игран в Молдова.

Българинът се представи на ниво и отрази два удара при завръщането си на терена след дълго отсъствие заради контузия. През октомври миналата година той скъса кръстни връзки на коляното.

Молдовците бяха по-активният отбор и създадоха повече ситуации, но пропуски ги лишиха от аванс преди реванша другата седмица.

Победителят от този двубой ще срещне израелския "Макаби" (Тел Авив) във втория предварителен кръг на надпреварата.