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Български вратар се завърна след много тежка травм...

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Български вратар се завърна след много тежка травма със "суха" мрежа за "Шериф"

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Иван Дюлгеров Снимка: "Шериф"

Бившият вратар на ЦСКА и "Черно море" Иван Дюлгеров не допусна гол и помогна на своя отбор "Шериф" (Тираспол) да стигне до нулево равенство срещу носителя на купата на Словения "Алуминий" в двубой от първия предварителен кръг на Лига Европа, игран в Молдова.

Българинът се представи на ниво и отрази два удара при завръщането си на терена след дълго отсъствие заради контузия. През октомври миналата година той скъса кръстни връзки на коляното.

Молдовците бяха по-активният отбор и създадоха повече ситуации, но пропуски ги лишиха от аванс преди реванша другата седмица.

Победителят от този двубой ще срещне израелския "Макаби" (Тел Авив) във втория предварителен кръг на надпреварата.

Иван Дюлгеров Снимка: "Шериф"

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