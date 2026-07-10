ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейски отбор ще играе в 19-и пореден финал на ...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23198871 www.24chasa.bg

Европейски отбор ще играе в 19-и пореден финал на световно

2184
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Френските фенове ликуват. Снимка: Ройтерс

За 19-и път поред във финал на световно ще има европейски представител.

След победата на Франция над Мароко с 2:0 на четвъртфиналите на мондиал 2026 е гарантирано, че един отбор от Стария континент ще стигне до последния мач от турнира, тъй като французите се изправят срещу победителя от двойката Испания - Белгия.

Европейските национални отбори участват в решаващите мачове от 1954 година насам. През 1950 г. фактически няма финал - победителите в групите се класират за втори групов етап, където се определя шампионът. Решаващ се оказва сблъсъкът Уругвай - Бразилия 2:1 пред близо 200 000 зрители на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.

Френските фенове ликуват. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)