Европейски отбор ще играе в 19-и пореден финал на световно

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За 19-и път поред във финал на световно ще има европейски представител.

След победата на Франция над Мароко с 2:0 на четвъртфиналите на мондиал 2026 е гарантирано, че един отбор от Стария континент ще стигне до последния мач от турнира, тъй като французите се изправят срещу победителя от двойката Испания - Белгия.

Европейските национални отбори участват в решаващите мачове от 1954 година насам. През 1950 г. фактически няма финал - победителите в групите се класират за втори групов етап, където се определя шампионът. Решаващ се оказва сблъсъкът Уругвай - Бразилия 2:1 пред близо 200 000 зрители на стадион "Маракана" в Рио де Жанейро.