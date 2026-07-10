Мбапе е първият в историята с 8 гола на 2 световни първенства

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Килиан Мбапе вкара своя 8-и гол на мондиал 2026 в мача срещу тима на Мароко от 1/4-финалите на турнира (2:0). На световното първенство през 2022 г. в Катар той отбеляза същия брой попадения.

Така 27-годишният нападател стана първият играч в историята, който успява да се разпише 8 пъти в две различни издания на на най-високия футболен форум.

Също така Мбапе вече има 100 директни участия в голове в състава на Франция.

В четвъртфиналния срещу Мароко той асистира на вкаралия за крайното 2:0 Усман Дембеле.

В актива на Мбапе има 64 отбелязани гола и 36 асистенции за френския национален отбор в 104 мача.